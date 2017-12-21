Кабмин сформировал группу по отбору заявок для совместного управления ГТС - Насалик

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Кабинет министров Украины сформировал группу по отбору заявок для совместной эксплуатации украинской газотранспортной системы (ГТС). Об этом сказал на итоговой пресс-конференции министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, передает корреспондент УНН.