Кабмин сформировал группу по отбору заявок для совместного управления ГТС - Насалик
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Кабинет министров Украины сформировал группу по отбору заявок для совместной эксплуатации украинской газотранспортной системы (ГТС). Об этом сказал на итоговой пресс-конференции министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, передает корреспондент УНН.
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"На заседании Кабинета министров была полностью сформирована группа по отбору заявок по управлению газотранспортной системой Украины", - сказал министр.
Напомним, 13 декабря Кабмин официально начал процесс отбора партнера для совместной эксплуатации газотранспортной системы.