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Кабмін розширив склад правління "Нафтогазу"

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 травня. УНН. Кабінет міністрів України обрав членами правління НАК “Нафтогаз України” голову правління ПАТ “Укргазвидобування” Олега Прохоренка та генерального директора ПАТ “Укртранснафта” Миколу Гавриленка, передає УНН з посиланням на прес-службу НАК.

Кабмін розширив склад правління "Нафтогазу"

“Кабінет міністрів України, як єдиний акціонер НАК "Нафтогаз України“, розпорядженням від 24 травня 2017 року №355-р обрав членами правління компанії голову правління ПАТ "Укргазвидобування“ Олега Прохоренка та генерального директора ПАТ "Укртранснафта“ Миколу Гавриленка. Обидва підприємства на 100% належать Нафтогазу”, — зазначили у відомстві.

У компанії зазначили, що у березні 2017 року “Нафтогаз” вніс до КМУ кандидатури на включення до складу правління компанії.

За інформацією НАК, до правління компанії входять Андрій Коболєв — голова, Сергій Перелома — перший заступник голови, Сергій Коновець та Юрій Колбушкін.

Таким чином, кількісний склад правління "Нафтогазу" тепер налічує шість осіб.

Нагадаємо, у березні уряд розширив склад наглядової ради “Нафтогазу”.

Українські Національні Новини

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