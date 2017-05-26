Кабмин расширил состав правления "Нафтогаза"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Кабинет министров Украины избрал членами правления НАК "Нафтогаз Украины" председателя правления ПАО "Укргаздобыча" Олега Прохоренко и генерального директора ПАО "Укртранснафта" Николая Гавриленко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НАК.
"Кабинет министров Украины, как единственный акционер НАК "Нафтогаз Украины", распоряжением от 24 мая 2017 года №355-р выбрал членами правления компании председателя правления ПАО "Укргаздобыча" Олега Прохоренко и генерального директора ПАО "Укртранснафта" Николая Гавриленко. Оба предприятия на 100% принадлежат Нафтогазу", - отметили в ведомстве.
В компании отметили, что в марте 2017 года "Нафтогаз" внес в КМУ кандидатуры на включение в состав правления компании.
По информации НАК, в правление компании входят Андрей Коболев - председатель, Сергей Перелома - первый заместитель председателя, Сергей Коновец и Юрий Колбушкин.
Таким образом, количественный состав правления "Нафтогаза" теперь насчитывает шесть человек.
Напомним, в марте правительство расширило состав наблюдательного совета "Нафтогаза".