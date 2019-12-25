Кабмін провів екстрене засідання з питань газових переговорів з Росією – нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що Кабінет міністрів України пізно ввечері 24 грудня провів "екстрене засідання" щодо газових переговорів з Росією. Про це нардеп написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
Нардеп зазначив, що засідання уряду буде стосуватись теми переговорів України з Росією щодо газу.
“Формат засідання повністю закритий — ДСК (для службового користування)”, — зазначив він.
Майже через годину депутат написав у своєму каналі, що засідання Кабміну вже завершилось. Більше ніяких подробиць Гончаренко не додав.
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Зауважимо, що наразі офіційних підтверджень таких підтверджень немає.
Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко сказав, що “невідомо, що буде далі”, коли РФ почала “собачитися” через газ з Україною.