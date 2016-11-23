Кабмін пропонує продовжити проект угоди з ЄІБ про будівництва метро у Дніпрі

Заступник міністра фінансів Оксана Маркарова повідомила, що розпорядження Президента пропонується уповноважити міністра фінансів Олександра Данилюка на підписання листа про внесення змін до фінансової угоди “Проект завершення будівництва метрополітену в місті Дніпро” між Україною та Європейським інвестиційним банком.

“Ми просимо внести зміни до даної угоди, яка нам дозволить, по-перше, дату використання коштів за кредитом перенести на 2020 рік і загальне завершення проектів теж продовжити з 2018 до 2020 року. Таким чином використати у повній мірі кошти ЄІБ для здійснення проекту у Дніпрі”, — сказала заступник міністра фінансів О.Маркарова.