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Кабмін пропонує продовжити проект угоди з ЄІБ про будівництва метро у Дніпрі

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Кабінет міністрів України схвалив проект розпорядження Президента України про внесення змін до фінансової угоди “Проект завершення будівництва метрополітену в місті Дніпро” між Україною і Європейським інвестиційним банком, який передбачає продовження проекту до 2020 року. Таке рішення було ухвалено на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.

Кабмін пропонує продовжити проект угоди з ЄІБ про будівництва метро у Дніпрі

Заступник міністра фінансів Оксана Маркарова повідомила, що розпорядження Президента пропонується уповноважити міністра фінансів Олександра Данилюка на підписання листа про внесення змін до фінансової угоди “Проект завершення будівництва метрополітену в місті Дніпро” між Україною та Європейським інвестиційним банком.

“Ми просимо внести зміни до даної угоди, яка нам дозволить, по-перше, дату використання коштів за кредитом перенести на 2020 рік і загальне завершення проектів теж продовжити з 2018 до 2020 року. Таким чином використати у повній мірі кошти ЄІБ для здійснення проекту у Дніпрі”, — сказала заступник міністра фінансів О.Маркарова.

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