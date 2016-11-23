Кабмін пропонує продовжити проект угоди з ЄІБ про будівництва метро у Дніпрі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Кабінет міністрів України схвалив проект розпорядження Президента України про внесення змін до фінансової угоди “Проект завершення будівництва метрополітену в місті Дніпро” між Україною і Європейським інвестиційним банком, який передбачає продовження проекту до 2020 року. Таке рішення було ухвалено на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
Заступник міністра фінансів Оксана Маркарова повідомила, що розпорядження Президента пропонується уповноважити міністра фінансів Олександра Данилюка на підписання листа про внесення змін до фінансової угоди “Проект завершення будівництва метрополітену в місті Дніпро” між Україною та Європейським інвестиційним банком.
“Ми просимо внести зміни до даної угоди, яка нам дозволить, по-перше, дату використання коштів за кредитом перенести на 2020 рік і загальне завершення проектів теж продовжити з 2018 до 2020 року. Таким чином використати у повній мірі кошти ЄІБ для здійснення проекту у Дніпрі”, — сказала заступник міністра фінансів О.Маркарова.