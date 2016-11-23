Кабмин предлагает продлить проект соглашения с ЕИБ о строительстве метро в Днепре
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Кабинет министров Украины одобрил проект распоряжения Президента Украины о внесении изменений в финансовое соглашение "Проект завершения строительства метрополитена в городе Днепр" между Украиной и Европейским инвестиционным банком, который предусматривает продление проекта до 2020 года. Такое решение было принято на заседании правительства, передает корреспондент УНН.
Заместитель министра финансов Оксана Маркарова сообщила, что распоряжением Президента предлагается уполномочить министра финансов Александра Данилюка на подписание письма о внесении изменений в финансовое соглашение "Проект завершения строительства метрополитена в городе Днепр" между Украиной и Европейским инвестиционным банком.
"Мы просим внести изменения в данное соглашение, которое нам позволит, во-первых, дату использования средств по кредиту перенести на 2020 год и общее завершение проектов тоже продолжить с 2018 до 2020 года. Таким образом использовать в полной мере средства ЕИБ для осуществления проекта в Днепре", - сказала заместитель министра финансов О.Маркарова.