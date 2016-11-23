Кабмин предлагает продлить проект соглашения с ЕИБ о строительстве метро в Днепре

Заместитель министра финансов Оксана Маркарова сообщила, что распоряжением Президента предлагается уполномочить министра финансов Александра Данилюка на подписание письма о внесении изменений в финансовое соглашение "Проект завершения строительства метрополитена в городе Днепр" между Украиной и Европейским инвестиционным банком.

"Мы просим внести изменения в данное соглашение, которое нам позволит, во-первых, дату использования средств по кредиту перенести на 2020 год и общее завершение проектов тоже продолжить с 2018 до 2020 года. Таким образом использовать в полной мере средства ЕИБ для осуществления проекта в Днепре", - сказала заместитель министра финансов О.Маркарова.