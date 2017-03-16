Кабмін продовжив надзвичайні заходи в енергетиці на місяць (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Уряд ухвалив рішення про продовження надзвичайних заходів в енергетиці ще на один місяць. За таке рішення члени уряду проголосували більшістю голосів, передає кореспондент УНН.
З такою пропозицією виступив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик.
“Я пропоную продовжити надзвичайні заходи в енергетиці на один місяць”, — сказав І.Насалик.
Нагадаємо, з 17 лютого в Україні введено надзвичайні заходи в енергетиці.
Як повідомляв УНН, 15 лютого уряд прийняв розпорядження "Про вжиття тимчасових надзвичайних заходів на ринку електроенергії".