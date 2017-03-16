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Кабмін продовжив надзвичайні заходи в енергетиці на місяць (доповнено)

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Уряд ухвалив рішення про продовження надзвичайних заходів в енергетиці ще на один місяць. За таке рішення члени уряду проголосували більшістю голосів, передає кореспондент УНН.

Кабмін продовжив надзвичайні заходи в енергетиці на місяць (доповнено)

З такою пропозицією виступив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик.

“Я пропоную продовжити надзвичайні заходи в енергетиці на один місяць”, — сказав І.Насалик.

Нагадаємо, з 17 лютого в Україні введено надзвичайні заходи в енергетиці.

Як повідомляв УНН, 15 лютого уряд прийняв розпорядження "Про вжиття тимчасових надзвичайних заходів на ринку електроенергії".

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