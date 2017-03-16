Кабмин продлил чрезвычайные меры в энергетике на месяц (дополнено)

С таким предложением выступил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

"Я предлагаю продолжить чрезвычайные меры в энергетике на один месяц", - сказал И.Насалик.

Напомним, с 17 февраля в Украине введены чрезвычайные меры в энергетике.

Как сообщал УНН, 15 февраля правительство приняло распоряжение "О применении временных чрезвычайных мер на рынке электроэнергии".