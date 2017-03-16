Кабмин продлил чрезвычайные меры в энергетике на месяц (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Правительство приняло решение о продлении чрезвычайных мер в энергетике еще на один месяц. За такое решение члены правительства проголосовали большинством голосов, передает корреспондент УНН.
С таким предложением выступил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.
"Я предлагаю продолжить чрезвычайные меры в энергетике на один месяц", - сказал И.Насалик.
Напомним, с 17 февраля в Украине введены чрезвычайные меры в энергетике.
Как сообщал УНН, 15 февраля правительство приняло распоряжение "О применении временных чрезвычайных мер на рынке электроэнергии".