Кабмін призначив В.Іванкевича держсекретарем Мінсоцполітики - А.Рева
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Кабінет міністрів України призначив Віктора Іванкевича держсекретарем Мінсоцполітики. Про це повідомив журналістам після засідання Уряду міністр соціальної політики України Андрій Рева, передає кореспондент УНН.
"Так, призначили",- повідомив А.Рева, відповідаючи на запитання чи призначив Уряд йому держсекретаря.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України визначив механізм встановлення та погодження розміру премії державним службовцям, які займають посади державної служби категорії "А" та призначаються Кабінетом міністрів України.