Кабмін призначив О.Саєнка головою ради щодо реформи держуправління
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Кабінет міністрів України призначив головою координаційної ради з питань реформи державного управління міністра КМУ Олександра Саєнка. Відповідне рішення ухвалене на сьогоднішньому засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
Раніше цю посаду займала віце-прем'єр-міністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.
Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів України затвердив план організації реформування 10 міністерств.