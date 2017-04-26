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Кабмін призначив О.Саєнка головою ради щодо реформи держуправління

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Кабінет міністрів України призначив головою координаційної ради з питань реформи державного управління міністра КМУ Олександра Саєнка. Відповідне рішення ухвалене на сьогоднішньому засіданні уряду, передає кореспондент УНН.

Раніше цю посаду займала віце-прем'єр-міністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів України затвердив план організації реформування 10 міністерств.

Українські Національні Новини

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