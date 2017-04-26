Кабмин назначил А.Саенко председателем совета по реформе госуправления
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Кабинет министров Украины назначил председателем координационного совета по вопросам реформы государственного управления министра КМУ Александра Саенко. Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании правительства, передает корреспондент УНН.
Ранее эту должность занимала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.
Как сообщал УНН, Кабинет министров Украины утвердил план организации реформирования 10 министерств.