Кабмін призначив нових заступників міністра охорони здоров’я
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Кабінет міністрів призначив Олену Теряєву першим заступником міністра охорони здоров’я, а також Світлану Шаталову та Ірину Микичак заступниками міністра охорони здоров’я. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал МОЗ.
“Кабінет міністрів України призначив Олену Теряєву першим заступником міністра охорони здоров’я, а також Світлану Шаталову та Ірину Микичак заступниками міністра охорони здоров’я. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду 8 квітня”, - йдеться у повідомленні.
На сайті Міністерства охорони здоров’я вказано, що Олена Теряєва має значний досвід роботи у системі охорони здоров’я України, а свою кар’єру починала із роботи лікарем. До сьогоднішнього призначення, вона працювала директором Південного міжрегіонального департаменту НСЗУ. В МОЗ відповідатиме за реформи та налагодження координації процесів у відомстві.
Зазначається, що Світлана Шаталова є досвідченим управлінцем, відповідатиме за фінансово-економічний напрям, інвестиції, аудит, а також взаємодію з підприємствами, які знаходяться в управлінні відомства.
Також вказано, що Ірина Микичак раніше була першим заступником міністра охорони здоров’я, є співзасновницею та координатором реалізації низки успішних міжнародних проектів співпраці зі Світовим Банком, ВООЗ, Агентством США з міжнародного розвитку, Дитячим Фондом ООН ЮНІСЕФ та інших проектів у сфері реформи перинатальної допомоги, сімейної медицини, онкопревенції, громадського здоров'я.
Нагадаємо, 30 березня Рада призначила Максима Степанова міністром охорони здоров’я.