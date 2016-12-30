Кабмін призначив держсекретарів низки міністерств
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Кабінет міністрів України офіційно призначив державних секретарів низки міністерств. Відповідні рішення від 28 грудня оприлюднено на сайті уряду, передає УНН.
Розпорядженням №1033-р Віктора Іванкевича призначено державним секретарем Міністерства соціальної політики України.
Розпорядженням №1036-р Андрія Заяця призначено державним секретарем Міністерства закордонних справ України.
Розпорядженням №1037-р Олександра Дубляна призначено державним секретарем Міністерства оборони України.
Розпорядженням №1035-р Сергія Злакомана призначено державним секретарем Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.
Розпорядженням №1032-р Ростислава Карандєєва призначено державним секретарем Міністерства культури України.
Розпорядженням №1038-р Максима Малашкіна призначено державним секретарем Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.
Нагадаємо, 28 грудня Кабмін призначив Ганну Онищенко державним секретарем Міністерства юстиції України, Володимира Бондаренка - державним секретарем Кабінету міністрів України.
Додамо, як зазначається на сайті уряду, 7 грудня уряд призначив Олексія Перевезенцева державним секретарем Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Також Кабмін 30 листопада призначив Олексія Тахтая державним секретарем Міністерства внутрішніх справ України.
При цьому на сайті уряду наразі відсутні документи про призначення державного секретаря Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Міністерства інформаційної політики України, Міністерства інфраструктури України, Міністерства молоді та спорту України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства фінансів України.
При цьому в Нацдержслужбі повідомили, що 29 грудня визначено переможця на зайняття вакантної посади державного секретаря Міністерства молоді та спорту України - Олега Немчінова.
За даними Нацдержслужби, визначено переможцями конкурсу за 22 грудня на посаду державного секретаря Міністерства фінансів України - Євгенія Капінуса, на посаду державного секретаря Міністерства екології та природних ресурсів України – Геннадія Дмитренка, на посаду державного секретаря Міністерства аграрної політики та продовольства України - Уляну Грачову.
Переможцем конкурсу за 8 грудня на посаду державного секретаря Міністерства освіти і науки України було визначено Павла Полянського.
Переможцем конкурсу за 7 грудня на посаду державного секретаря Міністерства охорони здоров'я України було визначено Наталію Шолойко.
Переможцем конкурсу за 16 листопада на посаду державного секретаря Міністерства інфраструктури України було визначено Андрія Галущака.
Переможцем конкурсу за 15 листопада на посаду державного секретаря Міністерства енергетики та вугільної промисловості України було визначено Максима Немчинова, на посаду державного секретаря Міністерства інформаційної політики України - Артема Біденка.