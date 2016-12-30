Кабмин назначил госсекретарей ряда министерств
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Кабинет министров Украины официально назначил государственных секретарей ряда министерств. Соответствующие решения от 28 декабря обнародовали на сайте правительства, передает УНН.
Распоряжением №1033-р Виктора Иванкевича назначили государственным секретарем Министерства социальной политики Украины.
Распоряжением №1036-р Андрея Зайца назначили государственным секретарем Министерства иностранных дел Украины.
Распоряжением №1037-р Александра Дубляна назначили государственным секретарем Министерства обороны Украины.
Распоряжением №1035-р Сергея Злакомана назначили государственным секретарем Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.
Распоряжением №1032-р Ростислава Карандеева назначили государственным секретарем Министерства культуры Украины.
Распоряжением №1038-р Максима Малашкина назначили государственным секретарем Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.
Напомним, 28 декабря Кабмин назначил Анну Онищенко государственным секретарем Министерства юстиции Украины, Владимира Бондаренко - госсекретарем Кабинета министров Украины.
Добавим, как отмечается на сайте правительства 7 декабря правительство назначило Алексея Перевезенцева государственным секретарем Министерства экономического развития и торговли Украины. Также Кабмин 30 ноября назначил Алексея Тахтая государственным секретарем Министерства внутренних дел Украины.
При этом на сайте правительства пока отсутствуют документы о назначении государственного секретаря Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, Министерства экологии и природных ресурсов Украины, Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, Министерства информационной политики Украины, Министерства инфраструктуры Украины, Министерства молодежи и спорта Украины, Министерства образования и науки Украины, Министерства здравоохранения Украины и Министерства финансов Украины.
При этом в Нацгосслужбе сообщили, что 29 декабря определили победителя на занятие вакантной должности государственного секретаря Министерства молодежи и спорта Украины - Олега Немчинова.
По данным Нацгослужбы, определили победителями конкурса от 22 декабря на должность государственного секретаря Министерства финансов Украины - Евгения Капинуса, на должность государственного секретаря Министерства экологии и природных ресурсов Украины - Геннадия Дмитренко, на должность государственного секретаря Министерства аграрной политики и продовольствия Украины - Ульяну Грачеву.
Победителем конкурса от 8 декабря на должность государственного секретаря Министерства образования и науки Украины был определили Павла Полянского.
Победителем конкурса от 7 декабря на должность государственного секретаря Министерства здравоохранения Украины определили Наталью Шолойко.
Победителем конкурса от 16 ноября на должность государственного секретаря Министерства инфраструктуры Украины определили Андрея Галущака.
Победителем конкурса за 15 ноября на должность государственного секретаря Министерства энергетики и угольной промышленности Украины определили Максима Немчинова, на должность государственного секретаря Министерства информационной политики Украины - Артема Биденко.