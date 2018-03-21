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Кабмін припинив дію програми економічного співробітництва з Росією

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Уряд підтримав пропозицію Міністерства економічного розвитку про припинення дії Програми економічного співробітництва між Україною та Російською Федерацією на 2011-2020 роки, передає УНН з посиланням на прес-службу Кабміну.

“Припинення дії програми є частиною комплексу заходів уряду України, спрямованих на протидію агресивній політиці РФ в загальнополітичному контексті і в торговельно-економічній сфері зокрема. Дії, які протягом останніх кількох років РФ систематично вживає щодо України, прямо суперечать заявленим у Програмі цілям розвитку співробітництва між країнами”, — скзаано у повідомленні.

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Наголошується, що з кінця 2015 року РФ послідовно здійснює торговельну та транзитну агресію щодо України. Це, зокрема, одностороннє припинення договору про зону вільної торгівлі в рамках СНД для України, у зв’язку з чим до українських товарів застосовується ввізне мито у розмірі ставок Єдиного митного тарифу ЄАЕС. Також це заборона на імпорт для деяких видів сільськогосподарської продукції, сировини і продуктів харчування, зокрема походженням з України. Окрім того, Росія фактично блокує транзит українських товарів своєю територією.

“Питання щодо необхідності зупинення дії Програми економічного співробітництва підтримане на засіданні 28 грудня 2017 року членами Робочої групи з моніторингу торговельних відносин із РФ, створеної при Раді з міжнародної торгівлі”, — повідомили в прес-службі.

Як повідомляв УНН, МЗС України підготувало пропозиції щодо денонсації договору про дружбу з РФ.

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