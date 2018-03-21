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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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Кабмин приостановил действие программы экономического сотрудничества с Россией

Кабмин приостановил действие программы экономического сотрудничества с Россией

Киев  •  УНН

 • 9745 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Правительство поддержало предложение Министерства экономического развития о прекращении действия Программы экономического сотрудничества между Украиной и Российской Федерацией на 2011-2020 годы, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Прекращение действия программы является частью комплекса мер правительства Украины, направленных на противодействие агрессивной политике РФ в общеполитическом контексте и в торгово-экономической сфере в частности. Действия, которые на протяжении последних нескольких лет РФ систематически проводит в отношении Украины, прямо противоречат заявленным в программе целям развития сотрудничества между странами", - скзаано в сообщении.

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Отмечается, что с конца 2015 года РФ последовательно осуществляет торговую и транзитную агрессию в отношении Украины. Это, в частности, одностороннее прекращение договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ для Украины, в связи с чем к украинским товарам применяется ввозная пошлина в размере ставок Единого таможенного тарифа ЕАЭС. Также это запрет на импорт для некоторых видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продуктов питания, в частности происхождением из Украины. Кроме того, Россия фактически блокирует транзит украинских товаров по своей территории.

"Вопрос о необходимости остановки действия Программы экономического сотрудничества поддержано на заседании 28 декабря 2017 года членами Рабочей группы по мониторингу торговых отношений с РФ, созданной при Совете по международной торговле", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНН, МИД Украины подготовило предложения по денонсации договора о дружбе с РФ.

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