Кабмін повернув державі 14 незаконно проданих майнових комплексів ДПЗКУ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Кабінет міністрів України повернув у державну власність 14 незаконно проданих майнових комплексів Державної продовольчо-зернової корпорації України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Кабміну.
“Уряд повернув у державну власність 14 незаконно проданих майнових комплексів „Державної продовольчо-зернової корпорації України“. Згідно з рішенням Уряду до сфери управління Мінекономіки передано вказані комплекси, розташовані в 14 областях, які за рішенням суду вилучені з приватної власності акціонерного товариства „Державна продовольчо-зернова корпорація України“ та повернуті у власність держави в особі Кабінету Міністрів”, — йдеться у повідомленні.
За словами Прем’єр-міністра України Олексій Гончарука, передання державної власності в приватну має відбуватися прозоро та на основі чесної конкуренції.
“Історія передання цих 14 майнових комплексів — це неправильна історія багаторічної давності, коли тодішня місцева влада незаконно передала їх приватним власникам. Рішенням суду ми їх повернули державі. Подальшу долю маємо визначати за загальними правилами реформи управління державним майном”, — зазначив Гончарук.
Нагадаємо, раніше Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомляв, уряд очікує продати до кінця року всі 500 визначених Президентом Володимиром Зеленським до приватизації державних підприємств.