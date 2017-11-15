Кабмін підвищив одноразову допомогу у разі смерті військових

За інформацією міністерства, ця постанова врегульовує виплату одноразової грошової допомоги шляхом узгодження норм Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві.

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Нагадаємо, Кабінет міністрів України схвалив постанову, якою унормував Порядок призначення та виплати державної допомоги дітям, зокрема, передбачено одноразову виплату при народженні дитини наступного дня після подачі заяви в електронній формі з використанням цифрового підпису.