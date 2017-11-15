Кабмин повысил одноразовую помощь в случае смерти военных

По информации министерства, это постановление регулирует выплату единовременной денежной помощи путем согласования норм Порядка назначения и выплаты единовременной денежной помощи в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности военнослужащих, военнообязанных и резервистов, призванных на учебные (или проверочные) и специальные сборы или для прохождения службы в военном резерве.

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Напомним, Кабинет министров Украины принял постановление, которым нормировал Порядок назначения и выплаты государственной помощи детям, в частности, предусмотрено единовременную выплату при рождении ребенка на следующий день после подачи заявления в электронной форме с использованием цифровой подписи.