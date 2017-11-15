Кабмин повысил одноразовую помощь в случае смерти военных

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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 11159 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 27608 просмотра

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 39407 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 45717 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 42959 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11:14 • 90636 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 98671 просмотра

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КИЕВ. 15 ноября. УНН. Кабинет министров Украины принял постановление об увеличении единовременного пособия в случае гибели, инвалидности или частичной утраты трудоспособности военнослужащих, военнообязанных и резервистов, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Минсоцполитики.

По информации министерства, это постановление регулирует выплату единовременной денежной помощи путем согласования норм Порядка назначения и выплаты единовременной денежной помощи в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности военнослужащих, военнообязанных и резервистов, призванных на учебные (или проверочные) и специальные сборы или для прохождения службы в военном резерве.

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Напомним, Кабинет министров Украины принял постановление, которым нормировал Порядок назначения и выплаты государственной помощи детям, в частности, предусмотрено единовременную выплату при рождении ребенка на следующий день после подачи заявления в электронной форме с использованием цифровой подписи.

Украинские Национальные Новости

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