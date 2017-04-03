Кабмін підтримує боротьбу з корупцією в самому уряді - Прем'єр

"Ми постійно працюємо над тим, щоб запроваджувати антикорупційну політику, в тому числі і всередині уряду. Тобто з одного боку забирати можливості для корупції, з іншого боку запроваджувати всередині влади антикорупційні дії, які не дадуть можливості робити певні корупційні прояви. Це є надзвичайно важливим і правильним кроком. Ми підтримуємо і будемо підтримувати роботу антикорупційних інституцій, беззаперечно, нам треба посилювати захист прав власності і забезпечити рівний доступ до правосуддя. Особливо тоді, коли система правосуддя взагалі буде змінюватися з чотириланкової, яка вона є сьогодні, до триланкової", - сказав В.Гройсман.

Нагадаємо, Кабмін затвердив середньостроковий план дій уряду до 2020 року.