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Кабмін підтримує боротьбу з корупцією в самому уряді - Прем'єр

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. Кабінет міністрів підтримує антикорупційну політику, в тому числі всередині уряду. Про це на сьогоднішньому засіданні Кабміну заявив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.

"Ми постійно працюємо над тим, щоб запроваджувати антикорупційну політику, в тому числі і всередині уряду. Тобто з одного боку забирати можливості для корупції, з іншого боку запроваджувати всередині влади антикорупційні дії, які не дадуть можливості робити певні корупційні прояви. Це є надзвичайно важливим і правильним кроком. Ми підтримуємо і будемо підтримувати роботу антикорупційних інституцій, беззаперечно, нам треба посилювати захист прав власності і забезпечити рівний доступ до правосуддя. Особливо тоді, коли система правосуддя взагалі буде змінюватися з чотириланкової, яка вона є сьогодні, до триланкової", - сказав В.Гройсман.

Нагадаємо, Кабмін затвердив середньостроковий план дій уряду до 2020 року.

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