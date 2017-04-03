Кабмин поддерживает борьбу с коррупцией в самом правительстве - Премьер

"Мы постоянно работаем над тем, чтобы вводить антикоррупционную политику, в том числе и внутри правительства. То есть с одной стороны забирать возможности для коррупции, с другой стороны вводить внутри власти антикоррупционные действия, которые не дадут возможности для определенных коррупционных проявлений. Это является чрезвычайно важным и правильным шагом. Мы поддерживаем и будем поддерживать работу антикоррупционных институтов, безусловно, нам надо усиливать защиту прав собственности и обеспечить равный доступ к правосудию. Особенно тогда, когда система правосудия в общем будет меняться с четырехзвенной, какой она является сегодня, трехзвенной", - сказал В.Гройсман.

Напомним, Кабмин утвердил среднесрочный план действий правительства до 2020 года.