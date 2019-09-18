Кабмін передав "Магістральні газопроводи України" до Мінфіну
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Уряд прийняв рішення передати “Магістральні газопроводи України” з Міністерства енергетики і захисту довкілля до Мінфіну. Про це на брифінгу за підсумками засідання Уряду розповів міністр енергетики і захисту довкілля Олексій Оржель, передає кореспондент УНН.
“Ще одним важливим рішенням, яке сьогодні було прийнято, це те, що спеціально створену компанію корпоратизовану, яка має свою наглядову раду, а саме Магістральні газопроводи України, передано від міністерства Мінекоенергія до Мінфіну”, — сказав Оржель.
З його слів, це було зроблено для того, щоб уникнути “елементів впливу”.
“Ми передали цю компанію Мінфіну. Це також була вимога наших європейських партнерів”, — додав міністр.
Як повідомляв УНН, уряд схвалив анбандлінг-план для Нафтогазу.