Кабмин передал "Магистральные газопроводы Украины" в Минфин

“Еще одним важным решением, которое сегодня было принято, это то, что специально созданную компанию корпоратизированных, которая имеет свой наблюдательный совет, а именно Магистральные газопроводы Украины, передано от министерства Минекоенергия в Минфин”, — сказал Оржель.

По его словам, это было сделано для того, чтобы избежать “элементов влияния”.

“Мы передали эту компанию Минфина. Это также было требование наших европейских партнеров”, — добавил министр.

Как сообщал УНН, правительство одобрило анбандлинг-план для Нафтогаза.