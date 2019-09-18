Кабмин передал "Магистральные газопроводы Украины" в Минфин
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Правительство приняло решение передать “Магистральные газопроводы Украины” из Министерства энергетики и защиты окружающей среды в Минфин. Об этом на брифинге по итогам заседания правительства рассказал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, передает корреспондент УНН.
“Еще одним важным решением, которое сегодня было принято, это то, что специально созданную компанию корпоратизированных, которая имеет свой наблюдательный совет, а именно Магистральные газопроводы Украины, передано от министерства Минекоенергия в Минфин”, — сказал Оржель.
По его словам, это было сделано для того, чтобы избежать “элементов влияния”.
“Мы передали эту компанию Минфина. Это также было требование наших европейских партнеров”, — добавил министр.
Как сообщал УНН, правительство одобрило анбандлинг-план для Нафтогаза.