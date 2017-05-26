Кабмін обрав аудитора НАБУ по урядовій квоті
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Кабінет міністрів України завершив процедуру співбесід з кандидатами на посаду аудитора Національного антикорупційного бюро по урядовій квоті і одноголосно обрав на посаду Михайла Буроменського — доктора юридичний наук, голову делегації України в GRECO, передає УНН з посиланням на сайт Уряду.
Відповідне рішення оприлюднив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман в ході позачергового засідання Уряду.
Глава Уряду нагадав, що до співбесіди з членами Уряду були допущені 12 кандидатів.
“Ми провели співбесіди з 11 кандидатами з 12, оскільки один з кандидатів не вийшов на зв’язок протягом тижня, але матеріали про нього були і ми могли з ними ознайомитися, — повідомив Глава Уряду. — На позачерговому засіданні Уряду, ми дійшли згоди, що кандидатурою (на посаду аудитора НАБУ по урядовій квоті) може стати Буроменський Михайло Всеволодович,” — заявив В.Гройсман.
Відповідне рішення Уряду ухвалено, і протягом трьох днів воно буде оформлено Міністерством юстиції.
“Роботу з відбору (аудитора) на цьому ми завершуємо. Однак аудит НАБУ відбуватиметься щорічно. І наступного року ми маємо провести аналогічну процедуру і надалі ефективно підтримувати всі органи, робота яких спрямована на боротьбу з корупцією,” — додав В.Гройсман.