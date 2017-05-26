Кабмин выбрал аудитора НАБУ по правительственной квоте
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Кабинет министров Украины завершил процедуру собеседований с кандидатами на должность аудитора Национального антикоррупционного бюро по правительственной квоте и единогласно избрал на должность Михаила Буроменский - доктор юридических наук, председатель делегации Украины в GRECO, передает УНН со ссылкой на сайт правительства.
Соответствующее решение обнародовал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе внеочередного заседания правительства.
Глава Правительства напомнил, что к собеседованию с членами Правительства были допущены 12 кандидатов.
“Мы провели собеседования с 11 кандидатами из 12, поскольку один из кандидатов не вышел на связь в течение недели, но материалы о нем были и мы могли с ними ознакомиться. На внеочередном заседании Правительства, мы решили, что альтернативой (на должность аудитора НАБУ по правительственной квоте) может стать Буроменский Михаил Всеволодович,” — заявил В.Гройсман.
Соответствующее решение Правительства принято, и в течение трех дней оно будет оформлено Министерством юстиции.
“Работу по отбору (аудитора) на этом мы завершаем. Однако аудит НАБУ проходить ежегодно. И в следующем году мы должны провести аналогичную процедуру и в дальнейшем эффективно поддерживать все органы, работа которых направлена на борьбу с коррупцией,” — добавил В.Гройсман.