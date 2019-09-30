Кабмін обіцяє забезпечити безоплатні та безпечні пологи
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Кабінет міністрів України обіцяє забезпечити безоплатні та безпечні пологи, а також зменшити смертність дітей віком до року. Про це йдеться у внесеному до ВРУ проекті програми діяльності уряду, повідомляє УНН.
"Ми забезпечимо безоплатні та безпечні пологи в межах програми державних гарантій медичного обслуговування населення. Це дасть змогу знизити дитячу смертність дітей віком до одного року щонайменше на 15%", - йдеться в тексті проекту програми.
Нагадаємо, вчора, 29 вересня, Кабінет Міністрів України одобрив низку законопроектів для подання до ВРУ.