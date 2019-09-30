Кабмин обещает обеспечить бесплатные и безопасные роды

"Мы обеспечим бесплатные и безопасные роды в рамках программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения. Это позволит снизить детскую смертность детей в возрасте до одного года минимум на 15%", - говорится в тексте проекта программы.

Напомним, вчера, 29 сентября, Кабинет Министров Украины одобрил ряд законопроектов для представления в ВРУ.