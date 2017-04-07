Кабмін невдовзі передасть парламенту законопроект про приватизацію - В.Гройсман

"Нам потрібно у цьому році змінити законодавство у сфері приватизації, щоб приватизація стала конкурентною. Ми найближчим часом вийдемо з цією пропозицією до українського парламенту і хочемо разом з вами напрацювати правильний законопроект, який дозволить розпочати масштабний процес залучення інвестицій в економіку нашої країни для забезпечення сталого економічного зростання", - заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

За його словами, стан справ у сфері публічного і конкурентного продажу державних компаній, які довели свою неефективність і є корупційною годівницею, потребує особливої уваги у тому числі Верховної Ради.

У цьому контексті В.Гройсман наголосив, що не задоволений роботою Фонду державного майна України.

"Я вважаю, що за останній рік вони нічого не зробили для того, щоб ефективно розпочати процес приватизації в країні, продажу державного майна, що неефективно управляється державою і яке є корупційною годівницею, у тому числі для призначенців на ці підприємства", - підкреслив прем’єр-міністр України.

Як повідомляв УНН, 7 квітня В.Гройсман попросив депутатів підтримати 5 реформ уряду.