Кабмін невдовзі передасть парламенту законопроект про приватизацію - В.Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Кабінет міністрів України найближчим часом внесе до Верховної Ради законопроект про проведення масштабної приватизації неефективних державних підприємств, прийняття якого дозволить залучити додаткові інвестиції та забезпечить стале економічне зростання. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу уряду.
"Нам потрібно у цьому році змінити законодавство у сфері приватизації, щоб приватизація стала конкурентною. Ми найближчим часом вийдемо з цією пропозицією до українського парламенту і хочемо разом з вами напрацювати правильний законопроект, який дозволить розпочати масштабний процес залучення інвестицій в економіку нашої країни для забезпечення сталого економічного зростання", - заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.
За його словами, стан справ у сфері публічного і конкурентного продажу державних компаній, які довели свою неефективність і є корупційною годівницею, потребує особливої уваги у тому числі Верховної Ради.
У цьому контексті В.Гройсман наголосив, що не задоволений роботою Фонду державного майна України.
"Я вважаю, що за останній рік вони нічого не зробили для того, щоб ефективно розпочати процес приватизації в країні, продажу державного майна, що неефективно управляється державою і яке є корупційною годівницею, у тому числі для призначенців на ці підприємства", - підкреслив прем’єр-міністр України.
Як повідомляв УНН, 7 квітня В.Гройсман попросив депутатів підтримати 5 реформ уряду.