Кабмін не буде проводити засідання цього тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Прем’єр-міністр Володимир Гройсман не планує у середу, 29 травня, проводити засідання Кабінету міністрів. Про це УНН повідомили джерела у Кабміні.
Основною причиною відміни засідання УНН назвали можливе голосування Верховною Радою відставки прем'єр-міністра Володимира Гройсмана на пленарному засіданні 30 травня. Отже, остаточні плани наразі не можна зробити.
Як повідомляв УНН, у Верховній Раді України зареєстрована заява прем’єр-міністра Володимира Гройсмана про відставку.
Як повідомляв УНН, Гройсман пообіцяв подати заяву про відставку до парламенту 22 травня.
В уряді назвали рішення Гройсмана про відставку емоційним.
Пізніше Гройсман повідомив, що має намір увійти до складу нового парламенту в результаті дострокових виборів.