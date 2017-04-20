Кабмін найближчими тижнями вийде з рішеннями щодо розвитку технопарків - В.Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Кабінет міністрів України найближчими тижнями планує фіналізувати рішення щодо розвитку технологічних й індустріальних парків. Про це сьогодні сказав Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час виступу перед студентами Національного університету "Києво-Могилянська академія", передає кореспондент УНН.
“Я думаю, шо найближчими тижнями ми фіналізуємо це рішення (щодо технологічних та індустріальних парків — ред.), які будуть абсолютно позитивними для нашої держави”, — сказав Прем’єр.
Як повідомляв УНН, у березні 2017 року В.Гройсман доручив вивчити можливості створення технопарку в Україні.