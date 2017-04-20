Кабмін найближчими тижнями вийде з рішеннями щодо розвитку технопарків - В.Гройсман

“Я думаю, шо найближчими тижнями ми фіналізуємо це рішення (щодо технологічних та індустріальних парків — ред.), які будуть абсолютно позитивними для нашої держави”, — сказав Прем’єр.

Як повідомляв УНН, у березні 2017 року В.Гройсман доручив вивчити можливості створення технопарку в Україні.