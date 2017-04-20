Кабмин в ближайшие недели выйдет из решениями по развитию технопарков - В.Гройсман
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Кабинет министров Украины в ближайшие недели планирует финализировать решения по развитию технологических и индустриальных парков. Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время выступления перед студентами Национального университета "Киево-Могилянская академия", передает корреспондент УНН.
“Я думаю, шо в ближайшие недели мы финализируем это решение (о технологических и индустриальных парках — ред.), которые будут абсолютно положительными для нашего государства”, — сказал премьер.
Как сообщал УНН, в марте 2017 года В.Гройсман поручил изучить возможности создания технопарка в Украине.