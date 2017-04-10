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Кабмін найближчим часом планує внести до ВР законопроект щодо НАЗК - А.Парубій

Київ • УНН

 • 9125 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Кабінет міністрів найближчим часом планує внести до парламенту законопроект щодо регулювання повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції. Про це під час засідання Погоджувальної ради заявив голова Верховної Ради Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.

Перед цим народний депутат Максим Бурбак розкритикував роботу НАЗК.

"Найближчим часом до парламенту буде внесено законопроект щодо регулювання діяльності НАЗК", - зазначив очільник парламенту.

Нагадаємо, Мін'юст збирався передати в Раду законопроект щодо НАЗК.

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