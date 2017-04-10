Кабмин в ближайшее время планирует внести в ВР законопроект относительно НАПК - А.Парубий
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Кабинет министров в ближайшее время планирует внести в парламент законопроект о регулировании полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Об этом во время заседания Согласительного совета заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.
Перед этим народный депутат Максим Бурбак раскритиковал работу НАПК.
"В ближайшее время в парламент будет внесен законопроект о регулировании деятельности НАПК", - отметил глава парламента.
Напомним, Минюст собирался передать в Раду законопроект о НАПК.