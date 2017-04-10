Кабмин в ближайшее время планирует внести в ВР законопроект относительно НАПК - А.Парубий

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 46285 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103910 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 159739 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117956 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117386 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113047 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104621 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107167 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103652 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154415 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Кабмин в ближайшее время планирует внести в ВР законопроект относительно НАПК - А.Парубий

Кабмин в ближайшее время планирует внести в ВР законопроект относительно НАПК - А.Парубий

Киев  •  УНН

 • 9123 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Кабинет министров в ближайшее время планирует внести в парламент законопроект о регулировании полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Об этом во время заседания Согласительного совета заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.

Перед этим народный депутат Максим Бурбак раскритиковал работу НАПК.

"В ближайшее время в парламент будет внесен законопроект о регулировании деятельности НАПК", - отметил глава парламента.

Напомним, Минюст собирался передать в Раду законопроект о НАПК.

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