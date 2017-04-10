Кабмин в ближайшее время планирует внести в ВР законопроект относительно НАПК - А.Парубий

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Кабинет министров в ближайшее время планирует внести в парламент законопроект о регулировании полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Об этом во время заседания Согласительного совета заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.