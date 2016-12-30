Кабмін надав в оренду Нацагентству з виявлення активів приміщення в центрі Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Кабінет міністрів України надав приміщення Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів у Києві. Про це йдеться у постанові КМУ від 28 грудня 2016 року №1021, передає УНН.
Відповідно до постанови, уряд надав приміщення Нацагентству з виявлення активів у нежитловому приміщенні загальною площею 732,8 кв. м на другому поверсі будівлі по вул. Бориса Грінченка,1 у Києві.
При цьому, як зазначається у документі, приміщення надається на умовах оренди.