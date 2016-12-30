Кабмин предоставил в аренду Нацагентству по выявлению активов помещение в центре Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Кабинет министров Украины предоставил помещение Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений в Киеве. Об этом говорится в постановлении КМУ от 28 декабря 2016 г. №1021, передает УНН.
Согласно постановлению, правительство предоставило помещение Нацагентству по выявлению активов в нежилом помещении общей площадью 732,8 кв. м на втором этаже здания по ул. Бориса Гринченко, 1 в Киеве.
При этом, как отмечается в документе, помещение предоставляется на условиях аренды.