Кабмін на "віддаленці": як голосують урядовці під час пандемії
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У Кабінеті міністрів України голосування про затвердження порядку денного пройшло в онлайн режимі, передає УНН.
“Прошу проголосувати й підтримати порядок денний з урахуванням тих зауважень, які були озвучені” — повідомив учасників онлайн-засідання прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Також голова Кабміну попросив підлеглих під час голосування затримати руки, щоб секретаріат встиг зафіксувати результати.
Зазначимо, що всі присутні міністри та прем’єр Денис Шмигаль проголосували “за”.
Як стало відомо раніше, в умовах карантину для стримування поширення коронавірусної хвороби, з цього тижня уряд переходить на дистанційну роботу.
Додамо, що сьогодні Уряд продовжив режим надзвичайної ситуації в Україні до кінця року.