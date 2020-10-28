Кабмин на "удаленке": как голосуют члены правительства во время пандемии
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. В Кабинете министров Украины голосование об утверждении повестки дня прошло в онлайн режиме, передает УНН.
“Прошу проголосовать и поддержать повестку дня с учетом тех замечаний, которые были озвучены”, — сообщил участникам онлайн-заседания премьер-министр Денис Шмыгаль. Также глава Кабмина попросил подчиненных во время голосования задержать руки, чтобы секретариат успел зафиксировать результаты.
Отметим, что все присутствующие министры и премьер Денис Шмыгаль проголосовали “за”.
Как стало известно ранее, в условиях карантина для сдерживания распространения коронавирусной болезни, с этой недели правительство переходит на дистанционную работу.
Добавим, что сегодня Правительство продлило режим чрезвычайной ситуации в Украине до конца года.