Кабмін може прийняти скандальні ліцумови для лотерей на цьому тижні - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Цього тижня Кабінет міністрів України може затвердити скандальний проект ліцензійних умов для операторів лотерей. Про це УНН повідомила експерт у сфері грального бізнесу, юрист Зоряна Топорецька.
Цей проект не погодили в АМКУ, НБУ, Держказначействі та Регуляторній службі України. Мінфін мав його доробити, однак за даними Регуляторної служби, нового проекту ще немає.
Втім 16 лютого, зі слів Уповноваженої АМКУ Агії Загребельської, стало зрозуміло, що окремі урядовці планують прийняти проект найближчим часом, ймовірно у такому недолугому вигляді.
Основні претензії, які висловлюють експерти та учасники ринку до проекту такі:
Попри критику, проект в такому вигляді можуть прийняти вже цієї середи, вважає експерт Зоряна Топорецька.
"Думаю, що люди, наближені до представників Кабміну, мають на них такий сильний вплив, що в принципі Кабмін, в тому числі і Віце-прем'єр, готові ігнорувати офіційні незалежні зауваження державних органів лише для того, щоб протягнути ліцензійні умови "для своїх", - сказала експерт.
Юрист Ростислав Кравець, коментуючи лояльність віце-прем’єра С.Кубіва до скандального проекту ліцумов зазначив, що тим самим урядовці демонструють своє зневажливе ставлення до існуючих проблем.
"Ситуація із лотерейним риком - яскраве підтвердження того, що сам Кубів підтримує потоки і схеми. Це виключно моє суб'єктивне бачення його поведінки і професійних навичок, але він не зацікавлений у вирішенні проблем лотерейного ринку. Поки у Кабміні будуть такі, як Кубів, навряд чи ситуація із лотерейним ринком суттєво зміниться", - вважає юрист.