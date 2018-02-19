Кабмин может принять скандальные лицусловия для лотерей на этой неделе - эксперт

Этот проект не согласовали в АМКУ, НБУ, Госказначействе и регуляторной службе Украины. Минфин должен его доработать, однако по данным Регуляторной службы, нового проекта еще нет.

Впрочем 16 февраля, по словам Уполномоченной АМКУ Агии Загребельской, стало понятно, что отдельные чиновники планируют принять проект в ближайшее время, вероятно в таком несовершенном виде.

Основные претензии, которые высказывают эксперты и участники рынка к проекту следующие:

Проект позволяет полулегально организовывать азартные игры под видом лотерей;

Проектом предусмотрено монопольное положение приближенной к власти компании "УНЛ" (Украинская национальная лотерея);

Проект предусматривает проведение лотерей госбанками, против чего категорически выступает НБУ;

Проект не предусматривает контроля за рынком лотерей и прозрачных механизмов деятельности участников рынка;

Проект приведет к еще большей тенизации и расцвете азарта;

Монополия уничтожит лотерейный рынок.

Несмотря на критику, проект в таком виде могут принять уже в эту среду, считает эксперт Зоряна Топорецкая.

"Думаю, что люди, приближенные к представителям Кабмина, имеют на них такое сильное влияние, что в принципе Кабмин, в том числе и вице-премьер, готовы игнорировать официальные независимые замечания государственных органов только для того, чтобы протянуть лицензионные условия "для своих", - сказала эксперт.

Юрист Ростислав Кравец, комментируя лояльность вице-премьера С.Кубива к скандальному проекту лицусловий отметил, что тем самым чиновники демонстрируют свое пренебрежительное отношение к существующим проблемам.

"Ситуация с лотерейным рыком - яркое подтверждение того, что сам Кубив поддерживает потоки и схемы. Это исключительно мое субъективное видение его поведения и профессиональных навыков, но он не заинтересован в решении проблем лотерейного рынка. Пока в Кабмине будут такие, как Кубив, вряд ли ситуация с лотерейным рынком существенно изменится", - считает юрист.