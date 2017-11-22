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Кабмін хоче збільшити видатки на енергоефективність у проекті Бюджету-2018

Кабмін хоче збільшити видатки на енергоефективність у проекті Бюджету-2018

Київ • УНН

 • 16921 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Кабінет міністрів планує запропонувати Верховній Раді збільшити видатки на енергоефективність у проекті Бюджету-2018. Про це під час засідання уряду повідомив прем’єр-міністр Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.

“Ми плануємо в рамках підготовки бюджету до другого читання збільшити видатки на енергоефективність”, — зазначив очільник уряду.

При цьому він не уточнив, на яку суму ці видатки збільшаться.

Прем’єр також висловив сподівання що до 2020 року завдяки збільшенню видобутку газу та заходів з енергоефективності Україна зможе максимально забезпечити себе енергоресурсами.

Як повідомляв УНН, Г.Зубко розповів, коли Україна отримає 100 млн євро на Фонд енергоефективності.

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