Кабмін хоче збільшити видатки на енергоефективність у проекті Бюджету-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Кабінет міністрів планує запропонувати Верховній Раді збільшити видатки на енергоефективність у проекті Бюджету-2018. Про це під час засідання уряду повідомив прем’єр-міністр Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
“Ми плануємо в рамках підготовки бюджету до другого читання збільшити видатки на енергоефективність”, — зазначив очільник уряду.
При цьому він не уточнив, на яку суму ці видатки збільшаться.
Прем’єр також висловив сподівання що до 2020 року завдяки збільшенню видобутку газу та заходів з енергоефективності Україна зможе максимально забезпечити себе енергоресурсами.
Як повідомляв УНН, Г.Зубко розповів, коли Україна отримає 100 млн євро на Фонд енергоефективності.