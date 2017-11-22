Кабмін хоче збільшити видатки на енергоефективність у проекті Бюджету-2018

“Ми плануємо в рамках підготовки бюджету до другого читання збільшити видатки на енергоефективність”, — зазначив очільник уряду.

При цьому він не уточнив, на яку суму ці видатки збільшаться.

Прем’єр також висловив сподівання що до 2020 року завдяки збільшенню видобутку газу та заходів з енергоефективності Україна зможе максимально забезпечити себе енергоресурсами.

Як повідомляв УНН, Г.Зубко розповів, коли Україна отримає 100 млн євро на Фонд енергоефективності.