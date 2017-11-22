Кабмин хочет увеличить расходы на энергоэффективность в проекте бюджета-2018

"Мы планируем в рамках подготовки бюджета ко второму чтению увеличить расходы на энергоэффективность", - отметил глава правительства.

При этом он не уточнил, на какую сумму эти расходы увеличатся.

Премьер также выразил надежду, что к 2020 году благодаря увеличению добычи газа и мер по энергоэффективности Украина сможет максимально обеспечить себя энергоресурсами.

Как сообщал УНН, Г.Зубко рассказал, когда Украина получит 100 млн евро на Фонд энергоэффективности.