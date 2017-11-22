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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 11128 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 27558 просмотра

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 45684 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Кабмин хочет увеличить расходы на энергоэффективность в проекте бюджета-2018

Кабмин хочет увеличить расходы на энергоэффективность в проекте бюджета-2018

Киев  •  УНН

 • 16912 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Кабинет министров планирует предложить Верховной Раде увеличить расходы на энергоэффективность в проекте Бюджета-2018. Об этом во время заседания правительства сообщил Премьер-министр Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.

"Мы планируем в рамках подготовки бюджета ко второму чтению увеличить расходы на энергоэффективность", - отметил глава правительства.

При этом он не уточнил, на какую сумму эти расходы увеличатся.

Премьер также выразил надежду, что к 2020 году благодаря увеличению добычи газа и мер по энергоэффективности Украина сможет максимально обеспечить себя энергоресурсами.

Как сообщал УНН, Г.Зубко рассказал, когда Украина получит 100 млн евро на Фонд энергоэффективности.

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