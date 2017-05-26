Кабмін і ВР напрацьовують законопроект про плату за газорозподільні мережі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Кабінет міністрів України спільно з парламентарями напрацьовує проект закону, який вводив би плату за користування газорозподільчими мережами без збільшення ціни газу для кінцевого споживача. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН з посиланням на прес-службу уряду.
Він нагадав, що уряд виступав і виступає проти введення додаткової абонплати за доставку газу, яка б збільшувала кінцеву вартість палива.
"Ми цю позицію одразу висловили, і ситуація була свого часу вирішена. А щодо мереж, то одним з рішень є зміни до закону, які дозволять заборонити безоплатне використання газорозподільних мереж. І зараз робоча група (у складі урядовців та парламентарів) працює, щоб цей закон зробили", - сказав очільник уряду.
З його слів, у цьому питанні "буде потрібна підтримка парламенту, щоб цей закон ухвалити".
"Це (використання мереж) має бути на платній основі, і в мережі треба інвестувати, аби вони були безпечні, але ці кроки не мають привести до збільшення плати за газ", - додав він.
Нагадаємо, Україна пообіцяла МВФ ввести абонплату за газ до кінця липня.