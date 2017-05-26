Кабмин и ВР нарабатывают законопроект о плате за газораспределительные сети
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Кабинет министров Украины совместно с парламентариями нарабатывает проект закона, который вводил бы плату за пользование газораспределительными сетями без увеличения цены газа для конечного потребителя. Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.
Он напомнил, что правительство выступало и выступает против введения дополнительной абонплаты за доставку газа, которая увеличивала конечную стоимость топлива.
"Мы эту позицию сразу высказали, и ситуация была в свое время решена. А по сетям, то одним из решений является изменения в закон, которые позволят запретить бесплатное использование газораспределительных сетей. И сейчас рабочая группа (в составе правительства и парламентариев) работает, чтобы этот закон сделали", - сказал глава правительства.
По его словам, в этом вопросе "потребуется поддержка парламента, чтобы этот закон принять".
"Это (использование сетей) должно быть на платной основе, и в сети нужно инвестировать, чтобы они были безопасны, но эти шаги не должны привести к увеличению платы за газ", - добавил он.
Напомним, Украина пообещала МВФ ввести абонплату за газ до конца июля.