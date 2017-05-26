Кабмин и ВР нарабатывают законопроект о плате за газораспределительные сети

Он напомнил, что правительство выступало и выступает против введения дополнительной абонплаты за доставку газа, которая увеличивала конечную стоимость топлива.

"Мы эту позицию сразу высказали, и ситуация была в свое время решена. А по сетям, то одним из решений является изменения в закон, которые позволят запретить бесплатное использование газораспределительных сетей. И сейчас рабочая группа (в составе правительства и парламентариев) работает, чтобы этот закон сделали", - сказал глава правительства.

По его словам, в этом вопросе "потребуется поддержка парламента, чтобы этот закон принять".

"Это (использование сетей) должно быть на платной основе, и в сети нужно инвестировать, чтобы они были безопасны, но эти шаги не должны привести к увеличению платы за газ", - добавил он.

Напомним, Украина пообещала МВФ ввести абонплату за газ до конца июля.