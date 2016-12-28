Кабмін дозволив випускати індексні ОВДП для докапіталізації ПриватБанку
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Уряд дозволив Міністерству фінансів України випускати індексні ОВДП вартістю до 64 млрд грн для докапіталізації ПриватБанку. Відповідне рішення ухвалено на сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів України передає кореспондент УНН.
“Пропонується внести зміни до пункту 3 постанови КМУ 961, нагадую, це постанова яку ми прийняли і яка передбачала викуп акцій у ПриватБанку в повному обсязі за 1 гривню, а також участь держави у його докапіталізації за рахунок випуску облігацій. Пропонується надати можливість Мінфіну здійснювати для цієї докапіталізації ПриватБанку випуск ОВДП, в тому числі ОВДП з індексом вартістю до 64 млрд грн”, — сказав О.Данилюк.
За його словами, це не нові кошти.
“Просто ми робимо додаткову можливість крім звичайних гривневих ОВДП видавати також (ОВДП — ред.) з індексованою вартістю для того, щоб покрити незбалансовану валютну позицію у ПриватБанку”, — зазначив міністр.
За його словами, умови не змінюються — термін залишається до 15 років, але ставка — не більше 6% річних.