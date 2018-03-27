Кабмін дозволив пожежникам перевіряти навчальні заклади та ТРЦ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Кабінет міністрів України дозволив рятувальникам перевіряти об'єкти і підприємства з високим ступенем ризику. Про це повідомила прес-служба МВС України, передає УНН.
Відтак, ДСНС України та її територіальним органам уряд дав зелене світло в частині здійснення державного нагляду (контролю) стосовно закладів оздоровлення та відпочинку дітей, інтернатних закладів, закладів дошкільної освіти, загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, спеціалізованої освіти, а також суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику (у тому числі об’єктів паливно-енергетичного, військово-промислового комплексів, об’єктів підвищеної небезпеки, хімічно-небезпечних об’єктів та об’єктів висотного будівництва).
Дія Постанови поширюється і на такі об'єкти, як торговельно-розважальні центри, а також інші об'єкти із масовим перебуванням людей, які є суб’єктами господарювання з високим ступенем ризику.
Додамо, що таке рішення уряд прийняв на третій день після пожежі в ТРЦ в російському місті Кемерово.
На мітингу, який з минулої доби проходить у Кемерово, учасники зібрали дані про 85 зниклих безвісти людей під час пожежі в ТЦ "Зимова вишня".
За офіційними даними, жертвами пожежі стали 64 людини, в тому числі 41 дитина.