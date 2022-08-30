Кабмін дозволив на час війни відкрити у школах змішані класи

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"Дозволено відкривати на період воєнного стану змішані класи для дітей з особливими освітніми потребами та класи для дітей без особливих освітніх потреб, забезпечувати корекційно-розвиткові та психолого-педагогічні послуги для дітей, які не є учнями зазначених закладів освіти, та залучати педагогічних працівників закладів спеціальної освіти до забезпечення психолого-педагогічного супроводу", – повідомив Мельничук.

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Під час підготовки до нового навчального року уряд перерозподілив 753 млн грн на придбання шкільних автобусів.