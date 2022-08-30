Кабмин разрешил на время войны открыть в школах смешанные классы
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Кабинет министров Украины разрешил на время военного положения открывать в школах смешанные классы, где будут учиться дети с особыми образовательными потребностями и без особых образовательных нужд. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.
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"Разрешено открывать на период военного положения смешанные классы для детей с особыми образовательными потребностями и классы для детей без особых образовательных потребностей, обеспечивать коррекционно-развитые и психолого-педагогические услуги для детей, которые не являются учениками указанных учебных заведений, и привлекать педагогических работников учреждений специального образования для обеспечения психолого-педагогического сопровождения", – сообщил Мельничук.
Напомним
Во время подготовки к новому учебному году правительство перераспределило 753 млн грн на приобретение школьных автобусов.