Кабмин разрешил на время войны открыть в школах смешанные классы

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"Разрешено открывать на период военного положения смешанные классы для детей с особыми образовательными потребностями и классы для детей без особых образовательных потребностей, обеспечивать коррекционно-развитые и психолого-педагогические услуги для детей, которые не являются учениками указанных учебных заведений, и привлекать педагогических работников учреждений специального образования для обеспечения психолого-педагогического сопровождения", – сообщил Мельничук.

Напомним

Во время подготовки к новому учебному году правительство перераспределило 753 млн грн на приобретение школьных автобусов.