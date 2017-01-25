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Кабмін дозволив митним органам направляти на власні потреби 10% від перевиконання плану

Кабмін дозволив митним органам направляти на власні потреби 10% від перевиконання плану

Київ • УНН

 • 9638 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Кабінет міністрів України дозволив митним органам спрямовувати 10% коштів від перевиконання плану на власні потреби. Відповідне рішення було ухвалене на сьогоднішньому засіданні уряду, передає кореспондент УНН.

Як пояснив Прем'єр-міністр Володимир Гройсман, необхідність такого рішення продиктована програмою боротьби з контрабандою та модернізації роботи митних постів.

Нагадаємо, В.Гройсман 17 січня заявив, що надходження від митної служби у грудні збільшилися на чотири мільярди гривень.

 

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