Кабмин разрешил таможенным органам направлять на собственные нужды 10% от перевыполнения плана

Как пояснил премьер-министр Владимир Гройсман, необходимость такого решения продиктована программой борьбы с контрабандой и модернизацией работы таможенных постов.

Напомним, В.Гройсман 17 января заявил, что поступления от таможенной службы в декабре увеличились на четыре миллиарда гривен.