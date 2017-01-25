Кабмин разрешил таможенным органам направлять на собственные нужды 10% от перевыполнения плана
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Кабинет министров Украины разрешил таможенным органам направлять 10% средств от перевыполнения плана на собственные нужды. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства, передает корреспондент УНН.
Как пояснил премьер-министр Владимир Гройсман, необходимость такого решения продиктована программой борьбы с контрабандой и модернизацией работы таможенных постов.
Напомним, В.Гройсман 17 января заявил, что поступления от таможенной службы в декабре увеличились на четыре миллиарда гривен.