Кабмін доручив вивести КПВВ "Чонгар" з-під управління Укрзалізниці

"З метою підвищення ефективності заходів, направлених на захист прав і свобод громадян України, які перетинають адмінмежу з окупованою республікою Крим, належного виконання домовленостей між Президентами України та Азербайджану в рамках розширеного міжнародного співробітництва, пропонується доручити Мінінфраструктури разом з АТ "Укрзалізниця" в термін до 21.07 поточного року забезпечити проведення оцінки комплексу будівель спецінженерних споруд та інших речей, пов’язаних з передачею КПВВ "Чонгар" з балансу АТ "Укрзалізниця" на баланс ДП "Реінтеграція та відновлення", - зазначив на засіданні перший заступник віцепрем’єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ростислав Замлинський.

Також було доручено Мінінфраструктури разом з АТ"Укрзалізниця" в термін до 22.07 забезпечити винесення на розгляд уряду проектів відповідних документів Кабінету міністрів.

Зацікавленим органам державної влади було доручено забезпечити оперативне погодження в термін до 3 днів відповідні нормативно-правові акти уряду.

Крім того, Мінреінтеграції разом із Херсонською облдержадміністрацією та ТОВ Socar energy Ukraine до кінця поточного року доручили забезпечити завершення реалізації проекту зі створення штабу на території КПВВ "Чонгар".

"Мінінфраструктури спільно з АТ "Укрзалізниця" та Мінреінтеграції в термін до 28.07 забезпечити вжиття заходів щодо відчуження комплексу будівель, спеціальних інженерних споруд, технічних засобів КПВВ "Чонгар" від АТ "Укрзалізниця" до ДП "Реінтеграція та відновлення". Мінінфраструктури спільно з Мінфіном надати пропозиції щодо визначення джерел фінансування відчуження комплексу будівель, спеціальних інженерних споруд, технічних засобів КПВВ "Чонгар" від АТ "Укрзалізниця" до ДП "Реінтеграція та відновлення", - додав Замлинський.

Доручення було внесене до протоколу засідання уряду.

Нагадаємо, КПВВ "Чонгар" розташований на адмінмежі з тимчасово анексованим Кримом. У листопаді 2019 року він був відкритий після ремонту.